Mourinho: «Chiellini è intelligente. Guardate cosa ha fatto con Saka»

Jose Mourinho esalta Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini intervenendo ai microfoni di Talksport.

«Quello che Chiellini ha fatto con Saka dice tutto. Aveva commesso l’unico errore della sua partita, Saka stava andando via e lui ‘resta qui, la maglia è mia’. Sapeva cosa stava facendo: è un difensore top e un ragazzo molto intelligente. Ho affrontato la Juve col Manchester United qualche stagione fa e dopo la partita dell’Old Trafford dissi a proposito di lui e Bonucci: ‘Dovrebbero andare all’Università dello Sport e dare lezioni su come fare il difensore centrale’. E a distanza di qualche anno sono ancora capaci di farlo. Magari Chiellini non può più farlo ogni tre giorni, alle volte ha bisogno di riposarsi, ma sono entrambi due difensori di altissimo livello».