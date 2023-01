L’episodio arbitrale chiave del match valido per la Coppa Italia edizione 2022/23: moviola Atalanta Spezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Atalanta e Spezia, valido per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia. Dirige la sfida l’arbitro Andrea Colombo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

33′ GOAL ANNULLATO A ZAPATA: in contropiede Duvan mette il pallone in rete, ma late è annullata per fuorigioco millimetrico.