Moviola Bologna Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Sampdoria, valido per la 9ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

51′ Gol annullato a Caputo – Filtrante splendido di Djuricic per l’attaccante blucerchiato, che beffa Skorupski con un tocco morbido d’esterno: l’arbitro Piccinini non convalida la rete per posizione di fuorigioco.