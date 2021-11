Moviola Chelsea Juve, ben due gol su quattro da annullare: l’analisi

Chelsea-Juve è stata caratterizzata anche da alcune sviste arbitrale che avrebbero influito sul risultato finale della sfida. La moviola

Una Juventus inferiore in tutto e per tutto capitola di fronte al Chelsea, ma i bianconeri a Stamford Bridge vengono penalizzati ben due volte dalla direzione superficiale dell’arbitro Jovanovic e del Var.

Questa l’analisi della moviola del Corriere dello Sport: «Sul primo gol di Chalobah, non è il tocco di mano-braccio (sinistro) di Rudiger ad essere falloso (il tocco di mano involontario che fornisce l’assist per un compagno non è più punibile da quest’anno) e neanche la leggerissima spinta del difensore tedesco sulle spalle di Rabiot che avrebbe dovuto invalidare l’1-0, quanto la spinta di Jorginho alle spalle di Bonucci: il capitano del Chelsea ha anche nel pugno della mano destra la maglietta del compagno di Nazionale. L’episodio sfugge completamente alle competenze del Var, ma Jovanovic avrebbe dovuto fischiarlo. Così come era da annullare il 4-0: netto il contatto con l’anca di James su Kean ad inizio azione».

