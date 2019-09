MOVIOLA Hellas Verona Udinese: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la quinta giornata di Serie A 2019/20: moviola Hellas Verona Udinese

A dirigere Hellas Verona-Udinese, per la quinta giornata di campionato, è stato designato l’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. Assistenti Tegoni e Bresmes. Quarto uomo Sacchi. Al Vari Abisso, suo assistente Tolfo.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Al 29′ Lazovic si invola sulla fascia e serve in mezzo per Zaccagni che entra in area e cade a terra dopo un contrasto con Becao. Il tocco del difensore bianconero c’è ma non viene reputato decisivo da concedere il penalty. Chiffi fa proseguire il gioco.