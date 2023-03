Moviola Italia-Inghilterra, i giornali: «Pessima direzione di Jovanovic»

Moviola Italia-Inghilterra, i giornali bocciano la direzione di gara del fischietto Jovanovic: malissimo nella sua prestazione

I giornali oggi in edicola, analizzando la moviola del match tra Italia e Inghilterra, bocciano la direzione di gara dell’arbitro Jovanovic, ritenuta non all’altezza per diversi motivi.

Manca un giallo a Rice, che con il conseguente giallo successivo sarebbe poi stato espulso, così come prima doveva essere mandato sotto la doccia Shaw per un netto fallo. Richiamato poi anche dal Var a rivedere il netto rigore per gli ospiti, l’arbitro ha dato la sensazione di non capirci molto della situazione.