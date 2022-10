Moviola Juve Empoli: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/23: moviola Juve Empoli

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Empoli, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE

11′ Proteste per un rigore – Locatelli imbuca per McKennie, cross preciso per Kean che in girata trova la respinta di De Winter. Proteste per un tocco con il braccio, Fabbri fa proseguire.