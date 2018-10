Moviola e Var Napoli-Sassuolo: gli episodi più discussi del match

Moviola Napoli-Sassuolo: gli episodi arbitrali dubbi della partita valida per l’ottava giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var della sfida tra Napoli e Sassuolo, valida per l’ottavo turno di Serie A 2018/2019 ed in programma allo stadio San Paolo. I partenopei cercano riscatto dopo la sconfitta subita in casa della Juventus, durante la scorsa giornata, e sopratutto devono guardarsi dalle avversarie in classifica che potrebbero insidiare il secondo posto. Una tra queste è proprio il Sassuolo che con una grande avvio di stagione è riuscita a raccogliere ben 13 punti in campionato, due in meno degli Azzurri. Il direttore di gara designato per Napoli-Sassuolo è il signor Di Bello della sezione di Brindisi coadiuvato dagli assistenti Meli e Cecconi, Giua sarà il quarto uomo. Al VAR, invece, ci sono Mariani assistito da Fiorito.

Nella prima frazione di gioco, al 31′, i padroni di casa recriminano per un presunto contatto in area tra Mertens e Marlon, l’arbitro, però, lascia proseguire non concedendo il calcio di rigore.

Nel finale, all’89’, sul punteggio di 2-0 in favore dei partenopei, l’arbitro Di Bello estrae un rosso diretto nei confronti di Rogerio del Sassuolo per un fallo su Callejon. Espulsione che appare eccessiva ai danni dell’esterno sinistro della formazione emiliana. Dopo il cartellino rosso, il direttore di gara ammonisce il portiere ospite Consigli per proteste.