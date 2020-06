MOVIOLA Napoli Spal: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20: moviola Napoli Spal

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Spal, valido per la 28ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

41’Gol annullato a Insigne – Fabian sventaglia per Mertens, che scatta ancora sul filo. Controllo in area e scarico su Insigne: da pochi metri il numero 24 non sbaglia e spedisce in fondo al sacco. Dopo un check con il VAR Pairetto annulla il gol per una posizione irregolare del belga.

4′ Gol convalidato a Mertens – Pairetto annulla un gol a Mertens salvo poi riassegnarlo con l’aiuto del VAR. Palla in verticale di Fabian per il belga, in area. A tu per tu con Letica il numero 14 mette il piede sotto e spedisce in fondo al sacco, ma si alza (con ritardo) la bandierina: è fuorigioco.