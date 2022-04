Moviola Spezia Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Spezia Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Lazio, valido per la 35ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Pairetto.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

21′ – Felipe Anderson imbuca per Zaccagni, Provedel in uscita disperata cerca il pallone e frana addosso al giocatore. Per Pairetto non ci sono gli estremi per il penalty. Dal replay si vede come il portiere tocchi prima la palla rispetto alla gamba del numero 20 biancoceleste.

