Moviola Torino Monza, l’episodio chiave del match

Moviola Torino Monza, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 13ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Torino Monza, valido per la 13ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Rosario Abisso.

MOVIOLA TORINO MONZA

Nulla da segnalare in questo Torino Monza. Le due squadre (lamentano) timidamente un rigore per parte intorno all’ora di gioco. I granata per un possibile contatatto in area durante un’azione, i brianzoli per un presnuto tocco di Mano di Coco. In ambo i casi non c’è nulla da segnalare