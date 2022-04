L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 33ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Udinese Empoli

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

40′ Contatto La Mantia-Beccao – In area Udinese, lavora con mestiere il difensore che non permette all’avversario di arrivare su un cross da destra. Qualche protesta in campo e in panchina

67′ Rigore per l’Empoli – Success frana su La Mantia in area

70′ Gol Pinamonti – Primo tentativo fallito con respinta di Silvestri, poi gol di Bandinelli. Il penalty è però da ripetere per l’invasione di giocatori di entrambe le squadre in area. Al secondo tentativo Pinamonti fa gol

