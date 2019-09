L’episodio chiave del match valido per la seconda giornata di Serie A 2019/20: moviola Udinese Parma

E’ Marco Piccinini, fischietto della sezione di Forlì, l’arbitro designato per Udinese-Parma, partita valida per la seconda giornata della Serie A 2019/2020. Il direttore di gara è coadiuvato da Salvatore Longo e Valerio Vecchi, quarto ufficiale Riccardo Ros. In postazione al Var c’è Luigi Nasca, Avar invece Filippo Valeriani.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

In aggiornamento