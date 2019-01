Moviola e Var Lazio-Juventus: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Lazio-Juventus: gli episodi arbitrali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico di Roma, i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi ricevono la Juventus di Massimiliano Allegri per la seconda giornata del girone di ritorno. Lazio a 32 punti in classifica, alla ricerca del risultato per alimentare l’obiettivo quarto posto; Juve capolista solitaria (56), unica squadra ancora imbattuta in campionato. A dirigere la sfida è l’arbitro Marco Guida della sezione di Torre Annunziata; gli assistenti sono Carbone e Di Liberatore, il quarto uomo è Abbattista. Al Var, Aureliano e Del Giovane (Avar). Guida ha già diretto la sfida tra biancocelesti e bianconeri un’altra volta: due stagioni fa, nell’agosto 2016, i bianconeri vinsero all’Olimpico col risultato di 1-0. Ecco gli episodi arbitrali di Lazio-Juventus:

Al 9′ del primo tempo, Rugani interviene duramente su Immobile: l’attaccante della Lazio rimane a terra, ma l’arbitro non ammonisce il calciatore della Juve.