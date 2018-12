Moviola e Var Napoli-SPAL: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Napoli-SPAL: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Al ‘San Paolo’ di Napoli si sfidano la squadra allenata da Ancelotti e quella di Semplici; azzurri secondi in classifica con 38 punti e a caccia della vittoria per tenere d’occhio il primo posto (Juventus a +8), biancazzurri (16) a ridosso della zona retrocessione. A dirigere la sfida è l’arbitro Federico La Penna della sezione di Roma; gli assistenti sono Marrazzo e Valeriani, il quarto uomo è Maggioni. Al Var c’è Pairetto con De Meo (Avar). La Penna è alla prima direzione di una gara del Napoli, mentre sono 4 i precedenti per la SPAL (una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte, l’ultima nel campionato in corso in casa della Juventus).

Al 12′ della ripresa, il Napoli passa in vantaggio con Insigne, ma per l’attaccante partenopeo si trovava in posizione di offside. Giusta decisione