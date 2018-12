Moviola e Var Roma-Inter: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 14ª giornata della Serie a 2018/2019

Moviola e Var Roma-Inter, gli episodi arbitrali della gara valida per il 14° turno della Serie A 2018/2019. A dirigere la partita è l’arbitro Rocchi. Gli assistenti sono Preti e Costanzo, Di Bello è il quarto uomo. Al Var ci sono Fabbri e Valeriani (Avar).

Al 35′ del primo tempo D’Ambrosio aggancia il piede di Zaniolo in area di rigore. Il centrocampista giallorosso accentua la caduta e per Rocchi non c’è nulla.