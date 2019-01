Moviola e Var Torino-Inter: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 21ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Torino-Inter: gli episodi arbitrali della gara valida per il 21° turno della Serie A 2018/2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata di Walter Mazzarri ricevono la squadra di Luciano Spalletti nella seconda giornata del girone di ritorno. Torino a metà classifica (27 punti) e alla ricerca del risultato per non perdere terreno dalla zona Europa; Inter terza (40) e volenterosa di rafforzare la posizione. A dirigere la sfida è l’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli; gli assistenti sono Valeriani e Schenone, il quarto uomo è Piccinini. Al Var c’è Mazzoleni con Mondin (Avar). Maresca non ha mai diretto il confronto tra granata e nerazzurri; con l’arbitro napoletano, 5 precedenti per il Torino (3 vittorie, un pareggio e una sconfitta) e 2 per l’Inter (una vittoria e una sconfitta). Ecco gli episodi arbitrali di Torino-Inter:

Al 40′ del primo tempo, Andrea Belotti viene ammonito per simulazione. Il contrasto con Stefan de Vrij è infatti cercato dall’attaccante del Toro. Il centravanti cercava il secondo giallo al difensore dell’Inter