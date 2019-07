Mozzanica femminile, niente accordo con l’Atalanta: addio Serie A

L’Atalanta interrompe il proprio rapporto con la società ASD Mozzanica, che non potrà quindi partecipare al campionato 2019-20. Il comunicato

Il Mozzanica Calcio non potrà iscriversi alla prossima edizione della Serie A femminile. Si rompe il rapporto con l’Atalanta, con cui era apparentata sin dal 2017.

Ecco il comunicato ufficiale, che riporta le parole della presidentessa Sarsilli: «La nostra probabile assenza al prossimo campionato è il frutto di una decisione sofferta da parte mia, ma come abbiamo ripetuto in questi giorni più volte non è possibile continuare come si è fatto fino ad oggi».