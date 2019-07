Murgia: «Spal, qui per il progetto. Addio Lazio? Mi serviva continuità»

Alessandro Murgia si lascia alle spalle il passato alla Lazio: ecco le parole del centrocampista della Spal

Intervistato da Sky Sport, il nuovo acquisto Alessandro Murgia ha parlato direttamente dal ritiro della Spal. Ecco le sue dichiarazioni.

RITORNO ALLA SPAL – «Ho accettato questo progetto e mi sento sereno. Sono contento di essere tornato qui, ho trovato il minutaggio che mi serviva. Ora sono qui a titolo definitivo e voglio raggiungere obiettivi importanti, oltre che crescere e maturare».

OBIETTIVI – «L’obiettivo primario in Serie A rimane la salvezza, ma viste le qualità della squadra perché non ambire a qualcosa di più?».

EUROPEO UNDER 21 – «Potevamo fare di più, c’è tanto rammarico. Si sta facendo però un buon lavoro sui giovani italiani».

LAZIO – «Addio alla Lazio? Roma è una piazza difficile, si sa. Il mister fa le sue scelte e devo rispettarle. In questo momento della mia carriera ho preferito mettermi in discussione in un club in cui posso giocare con continuità. Ho bisogno di sentire il campo».