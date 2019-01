Fiorentina: visite mediche per Muriel, scelto il numero di maglia – FOTO

Visite mediche in corso con la Fiorentina per Luis Muriel, primo acquisto di gennaio viola arrivato in prestito dal Siviglia: il colombiano ha anche scelto il suo numero di maglia

Luis Muriel è sbarcato ieri sera a Firenze e, in questi momenti, si sta sottoponendo alle visite mediche di rito con la Fiorentina. Prima parte presso l’Ospedale di Careggi, seconda parte (probabilmente nel primo pomeriggio) alla Clinica Fanfani. Per il colombiano ex Sampdoria il primo approccio con il mondo viola sarà una toccata e fuga: già in serata è previsto il suo ritorno a Siviglia, dove dovrà sbrigare alcune faccende, per poi volare con la Fiorentina a Malta (dove avrà sede il ritiro invernale prima dell’inizio della seconda parte del campionato). L’attaccante avrebbe anche scelto il suo nuovo numero di maglia: dovrebbe essere il 29, secondo quanto riportato stamane da più fonti.

Arrivato ieri in città, Muriel aveva avuto modo anche di rilasciare le sue prime parole da giocatore viola, specificando come – nonostante l’inserimento dell’ultimo minuto del Milan – la scelta fosse ricaduta sulla Fiorentina per via di una promessa fatta al direttore sportivo Pantaleo Corvino già un po’ di settimane fa. L’obiettivo è adesso quello di rendere il giocatore – acquistato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Siviglia per un costo complessivo di circa 17 milioni di euro – disponibile in vista del primo impegno ufficiale della squadra per il 2019: la partita degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino del prossimo 13 gennaio.