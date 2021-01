Muriel: «Cagliari da non sottovalutare, vogliamo vincere un trofeo»

Luis Muriel, attaccante dell’Atalanta, ha parlato alla vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Cagliari

Luis Muriel ha parlato ai microfoni dell’Eco di Bergamo alla vigilia di Atalanta-Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia in programma stasera alle 21:15. Ecco le sue parole.

OBIETTIVO COPPA – «La partita col Cagliari va affrontata nel migliore dei modi, non possiamo sottovalutare una partita che ci può dare tanto. La Coppa Italia è un traguardo che rincorro personalmente, anche perché in carriera ho conquistato poco e farlo con l’Atalanta sarebbe una grande gioia. Un trofeo incoronerebbe il lavoro fatto in tutti questi anni».