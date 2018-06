Yuto Nagatomo proseguirà la sua esperienza al Galatasaray dopo il prestito di gennaio: accordo raggiunto tra i due club. La cifra che entrerà nelle casse dell’Inter

Il Galatasaray batte la concorrenza del Betis Siviglia per Yuto Nagatomo. Il giapponese giocherà nuovamente in Turchia e non farà ritorno all’Inter dopo la cessione a titolo temporaneo nel club giallorosso. L’esterno difensivo si è trovato bene in un campionato diverso dalla Serie A e nelle ultime ore è stato trovato l’accordo definitivo tra le due società. Lo riporta la stampa turca, secondo cui l’intenzione di Nagatomo di rimanere in Turchia ha fatto la differenza per superare la concorrenza del Betis Siviglia.

Arrivano importanti novità secondo quanto riportato dal giornale Aksam: accordo trovato tra Inter e Galatasaray per la cessione a titolo definitivo del cartellino di Yuto Nagatomo. L’esterno ex Cesena, ceduto a gennaio in prestito ai turchi, sarà ufficialmente un giocatore di Terim per una cifra di 2,8 milioni di euro. L’Inter chiedeva inizialmente 4,5 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo, potendo contare sui 3,5 del Betis Siviglia pronto a superare la concorrenza. Decisivo il viaggio in Italia del vice-presidente del Galatasaray, Abdurrahim Albayrak, riuscito ad abbassare le pretese economiche della società nerazzurra. Il Galatasaray adesso offrirà un nuovo contratto per Nagatomo con aumento di ingaggio, mentre l’Inter intascherà 2,8 milioni di euro da questa cessione.