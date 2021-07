Nagelsmann Bayern Monaco, ufficiale: inizia l’avventura

Julian Nagelsmann vive il suo primo giorno da allenatore del Bayern Monaco. Ecco l’annuncio del club bavarese dopo l’accordo siglato nei mesi scorsi per il post Flick.

«Julian Nagelsmann assume ufficialmente la carica di nuovo capo allenatore del Bayern Monaco. Prima di iniziare ad allenarsi con la sua squadra la prossima settimana, il nativo bavarese ha visitato i campi di allenamento sul Säbener».

🔴⚪ @J__Nagelsmann tritt heute offiziell seine Aufgabe als neuer Cheftrainer des #FCBayern an. Bevor er in der kommenden Woche mit seiner Mannschaft ins Training einsteigt, besuchte der gebürtige Bayer bereits das Trainingsgelände an der Säbener. 👇

