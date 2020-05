Nagelsmann sicuro: «Champions? Siamo ancora in corsa» – VIDEO

Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro l’Hertha Berlino: le parole del tecnico del Lipsia

«Tutto si è complicato dopo l’espulsione ma poi abbiamo avuto due grandi occasioni trovando pure il gol. Siamo riusciti a difendere bene, abbiamo concesso davvero poco nonostante l’uomo in meno. L’Hertha ha poi trovato un rigore giusto dopo aver preso in mano la gara, il loro punto è meritato. Qualificazione in Champions a rischio? Non capisco…siamo ancora al terzo posto»