Nainggolan: «Tutti bevono un bicchiere di troppo. Dovrei solo allenarmi?»

Dopo le tante critiche ricevute, Nainggolan si è difesa: «Tutti bevono un bicchiere di troppo»

In un’intervista a The Cooke & Verhulst Show, Radja Nainggolan si è difeso dopo le accuse di essere un cattivo esempio. Al belga era stata ritirata la patente in Belgio dopo che era stato trovato in stato di ebbrezza. Ecco le sue parole.

LE PAROLE – «Vivo come una persona normale. Tutti bevono un bicchiere di troppo a volte, giusto? Ogni tanto esco con i miei amici. Non ci vedo niente di sbagliato in questo. Dicono che ho dato un cattivo esempio ai bambini, questo, quello. Ma allora non dovrei avere più una vita? Allora dovrei solo allenarmi e restare a casa? Cerco di vivere il più normale possibile. Come un normale essere umano in carne e ossa. Se mi succede qualcosa, va immediatamente sui giornali».