Nainggolan Anversa, è ufficiale il ritorno in patria del belga: tutti i dettagli del trasferimento dell’ex centrocampista dell’Inter

Radja Nainggolan torna a giocare in Belgio dopo sedici anni e una lunga carriera in Italia. È ufficiale il trasferimento del Ninja all’Anversa. Dopo aver militato in Serie A con le maglie di Cagliari, Roma e Inter, il belga ha deciso di tornare in patria.

Il centrocampista, che non ha mai giocato in Belgio da professionista (militò soltanto nel settore giovanile del Germinal Beerschot) ha firmato un contratto biennale.