Nainggolan Cagliari, incontro di mercato con l’Inter: le ultime

Novità per il trasferimento di Radja Nainggolan al Cagliari. Il club sardo ha incontrato l’Inter: le novità sull’affare

Il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari sta per diventare realtà. Il giocatore, in uscita dall’Inter, che lo ha messo fuori progetto, ha scelto di tornare nel club sardo dove è cresciuto e che gli è rimasto nel cuore. Come spiega Sky Sport, è in corso un incontro tra la dirigenza rossoblù e l’Inter.

L’accordo dovrebbe essere raggiunto per un prestito secco: le due società stanno discutendo proprio delle modalità del trasferimento.