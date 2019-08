Nainggolan Cagliari, intesa totale dei sardi con l’Inter. I dettagli

Nainggolan Cagliari, è tutto fatto per il belga. I sardi e l’Inter hanno trovato l’intesa definitiva, si attende solamente l’annuncio

Sembra ormai questione di ore il passaggio di Radja Nainggolan al Cagliari. Il belga già quest’oggi non si è allenato coi nerazzurri e in questo pomeriggio Giulini si è recato nella sede dell’Inter per definire il tutto.

Gianluca Di Marzio fa sapere che c’è l‘intesa totale tra i due club. Si attende, adesso, solamente l’annuncio ufficiale che potrà sancire la definitiva conclusione dell’affare. Nainggolan è accontentato, presto tornerà in Sardegna.