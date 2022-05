Nainggolan fa chiarezza sul futuro: «Tornei a Cagliari anche a piedi ma...»

Le parole di Nainggolan dopo che negli ultimi giorni sono rimbalzate le sue voci di un possibile ritorno a Cagliari

L’ex centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan interviene ai microfoni di Radiolina per parlare del suo passato ma anche del suo futuro viste le voci che lo rivorrebbero in rossoblù. Di seguito le sue parole.

CAGLIARI – «L’anno scorso è stata una salvezza bella e difficile, conosco bene il gruppo. Quest’anno sono pochi i nuovi, è un gruppo spettacolare e mi sembra strano essere retrocessi. Vedendo la Salenitana perdere non ho visto nessuna differenza nel Cagliari. Conosco Agostini e ha messo tutto, i giocatori dovevano fare di più. Magari pensavano che il Venezia già retrocesso non giocasse. Ho parlato con un amico e mi disse: “anche se non vinco a Venezia avrei finito la gara in sei”. Sono mancati anche i falli»

SALVEZZA MANCATA – «Quest’anno mancavo io (ride, ndr). Da 4/5 giornate dalla fine ho visto cose brutte e sentivo che era pericoloso, ho visto Joao Pedro in difficoltà mal supportato a livello tattico, così è difficile. Gli dicevo di non mollare, lo sentivo ed ero con lui, ma da solo era difficile fare meglio. Non c’entrano i nomi, conosco bene Strootman e nessuno ha la sua qualità ma stava male fisicamente, doveva dare di più anche fuori dal campo. Anche Pavoletti quando non giocava era incazzato e deve trasmettere qualcosa anche dalla panchina: magari sono mancate queste cose. La Salernitana ha fatto un miracolo»

RITORNO AL CAGLIARI – «Cosa dobbiamo fare? Io a Cagliari tornerei a piedi. L’anno scorso ho rispettato la mia parola e volevo tornare a tutti i costi. Per venire li ho rinunciato a tanti soldi. Mi ha fatto male vedere il Cagliari retrocesso, e verrei a riportarlo in Serie A ma la vedo come una mancanza di rispetto per me, dovevo essere lì a salvarli. Oggi come oggi direi di no dunque. La categoria non mi importa, ho 34 anni che cazzo me ne frega. Ho sempre dato tutto ma mi è stato mancato di rispetto, se torno per tifosi e l’isola mancherei di rispetto verso di me. Fare un errore, chiedere scusa e andare avanti? Non funziona cosi. Alcuni hanno scelto per me, come sono andato via dalla Roma perchè un ds voleva vendervi anche a Cagliari mi è stato impedito di restare»

DIVORZIO – «Io sono così, do rispetto e lo voglio ricevere, non ne ho ricevuto abbastanza. Ho dato tanto al Cagliari e viceversa. Cagliari mi ha dato tutto e devo ringraziarlo per ogni cosa, ma ci sono delle storie che finiscono per volontà di altri. Sento spesso Cossu e anche Capozucca, ma non ho mai più sentito Giulini»

