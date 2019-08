Nainggolan Fiorentina, sì dell’Inter ma il Ninja vuole il Cagliari

La Fiorentina attende una risposta da Radja Nainggolan che nel frattempo insiste e vorrebbe tornare a Cagliari

Quale futuro per Radja Nainggolan? La Fiorentina ha l’accordo con l’Inter: acquisto in prestito con parte dell’ingaggio pagato dai nerazzurri. Secondo La Gazzetta dello Sport però il giocatore ha preso tempo, non convinto della soluzione.

Il Ninja vorrebbe tornare a Cagliari. I sardi, dopo la cessione di Barella, hanno ingaggiato Rog e puntano Nandez e se dovesse arrivare l’uruguaiano l’operazione Nainggolan sarebbe (quasi) impossibile. Giorni di attesa e di riflessioni.