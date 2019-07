Nainggolan Fiorentina: accordo raggiunto, si lavora per chiudere. Le ultime

Importanti passi in avanti per Radja Nainggolan alla Fiorentina: le parti sono a lavoro per chiudere l’operazione in tempi stretti

Importantissimi passi in avanti per Radja Nainggolan alla Fiorentina. Come riporta Di Marzio, prosegue la trattativa tra Inter e viola per il belga. Con l’Inter infatti dopo i contatti delle ultime ore è stato raggiunto un accordo per il prestito del giocatore e il relativo ingaggio.

Il direttore sportivo dei viola Pradé ha incontrato il procuratore del belga Beltrami, dove è stata ribadita la disponibilità di Nainggolan: un aspetto fondamentale per puntare al buon esito dell’operazione. Si lavora per chiudere.