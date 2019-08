Nainggolan: «Inter sincera, Giulini quello che mi ha voluto di più»

Parla Nainggolan: «Ho apprezzato la sincerità dell’Inter, Giulini mi ha voluto di più. Anche Sampdoria e Fiorentina su di me»

Radja Nainggolan, attuale giocatore del Cagliari, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le parole del Ninja:

«Mi avevano chiamato anche Di Francesco e Montella. Ma Giulini è stato il primo a volermi. Già più di un anno fa mi aveva detto: un giorno devi tornare da me. Non ho la testa del calciatore. Ho tanto carattere, ma cerco di vivere come una persona normale. E poi, nella vita succedono cose che non puoi controllare. L’Inter? Ho apprezzato la sincerità dal primo giorno. Monchi? Ero convinto di avere un buon rapporto con lui. Mi parlava confidenzialmente. Mi chiedeva: questo giocatore che ne pensi, quello come lo vedi?».