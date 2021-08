Nandez Inter, l’uruguaiano può arrivare solo in un caso: le ultime

Calciomercato Inter: i nerazzurri non ha perso di vista Nahitan Nandez che resta un obiettivo per il centrocampo. Può arrivare a una condizione

Anche con l’arrivo di Joaquin Correa il mercato dell’Inter non è da considerarsi chiuso. I nerazzurri, infatti, restano attivi sia per cercare un altro attaccante, viste le difficoltà fisiche di Sanchez, sia per approfittare di qualsiasi occasione si presenti.

In quest’ottica, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta non avrebbe perso di vista Nahitan Nandez che resta un obiettivo per il centrocampo. Se in mezzo al campo dovesse verificarsi una cessione a sorpresa, ecco che l’Inter si fionderà sull’uruguaiano del Cagliari.