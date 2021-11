Napoli, ag. Januzaj: «So dell’interesse. Sarebbe pronto alla sfida»

Dirk De Vriese, agente di Adnan Januzaj, ha parlato dell’interesse del Napoli nei confronti del suo assistito: le dichiarazioni

Ai microfoni di CalcioNapoli 24 TV, Dirk De Vriese, agente di Adnan Januzaj, ha parlato del possibile passaggio del suo assistito al Napoli.

DICHIARAZIONI – «Dopo aver giocato con il Borussia Dortmund, il Manchester United e la Real Sociedad, sarebbe pronto anche per la sfida Napoli. E’ abituato a certi palcoscenici. Ha il contratto in scadenza nel 2022, stiamo trattando il rinnovo con la Real Sociedad ma aspettiamo nuove eventuali offerte. Con il Napoli non c’è stato un contatto diretto ma so dell’interesse».