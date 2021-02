Napoli, agente Insigne: «Troppe critiche. Felice per il gol alla Juventus»

Lorenzo Insigne segna contro la Juventus. Il suo agente, Vincenzo Pisacane, parla del rigore segnato e non solo. Le parole sul capitano del Napoli

Intervistato da TuttoMercatoWeb, l’agente di Lorenzo Insigne, Vincenzo Pisacane, ha parlato dopo il gol segnato contro la Juventus. Le dichiarazioni sul capitano del Napoli.

«Sono molto felice per Lorenzo e per il mister. Il rigore? Ero sicuro che Lorenzo la buttasse dentro, lui e il mister hanno ricevuto troppe critiche in queste settimane, mi auguro che da oggi in poi ce ne siano di meno. Il Napoli deve ripartire. Lotta Scudetto tra Inter e Milan? È uno dei campionati più avvincenti degli ultimi dieci anni e ciò mi basta per essere contento».