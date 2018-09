Malcuit, l’agente lo lancia: «E’ pronto per l’esordio»

Arrivato in estate dal Lille, Kevin Malcuit è pronto a fare il suo esordio con la maglia del Napoli: ecco le parole del suo agente

Kevin Malcuit in rampa di lancio: l’agente Bruno Satin lo lancia. Arrivato al Napoli in estate, operazione conclusa a titolo definitivo col Lille, il laterale francese è pronto a mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti: «Kevin è pronto a fare il suo esordio: fisicamente sta bene, deve solo decidere mister Ancelotti».

Continua il procuratore, parlando di una sua possibile apparizione con la Fiorentina: «Ancora non lo so, è presto per dirlo. Può giocare anche a sinistra eventualmente, può dare una mano e non ci sono problemi. Ovviamente è più facile cominciare con il suo ruolo base, ma se il tecnico ha bisogno di lui, è pronto». Infine, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, una battuta sul confronto con i viola: «Sarà una partita difficile, ma il Napoli non si può permettere di perdere di nuovo».