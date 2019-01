Il Paris Saint Germain continua a fare pressing per portare a casa Allan dal Napoli: De Laurentiis è tornato in Italia per risolvere la situazione

Il Paris Saint Germain è pronto ad una maxi offerta assicurarsi il talento brasiliano del Napoli, Allan. I parigini sono infatti alla disperata ricerca di un centrocampista di qualità per sostituire il partente Rabiot, ma il patron romano ha già dichiarato il consueto prezzo per i suoi pezzi pregiati, ovvero tra gli 80 e i 100 milioni di euro per il centrocampista. In caso di raggiungimento di tale quota, il Napoli virerebbe subito su Barella del Cagliari con una formula economica contenuta e alla portata: 20 milioni + Ounas e Diawara. Per il momento il Napoli rimane vigile in entrata e in uscita e rimane in vantaggio rispetto al Chelsea per il centrocampista del Cagliari.

Nel caso di permanenza di Allan, allora De Laurentiis è pronto ad offrirgli un rinnovo importante ed in linea con il gran rendimento di queste ultime stagioni.