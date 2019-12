Napoli, Ancelotti: «Non mi dimetto. Domani parlerò con De Laurentiis»

Le parole di Carlo Ancelotti sul suo futuro al Napoli dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League

Carlo Ancelotti non ha intenzione di rassegnare le dimissioni. Ecco le parole a Sky Sport del tecnico dopo il 4-0 contro il Genk che è valso la qualificazione agli ottavi di Champions League per gli azzurri.

«La qualificazione è meritata, ce la teniamo stretta, è una delle poche soddisfazioni di questo ultimo periodo. In Champions abbiamo dimostrato di essere competitivi in Europa. Io ancora sulla panchina del Napoli sabato? Spero di sì, domani parlerò con il presidente e valuteremo. Accellerazione dei contatti per il sostituto? Non ne so nulla. Dimissioni? Non l’ho mai fatto in vita mia e non lo farò ora. Io convocato da De Laurentiis? No, l’incontro sarà di comune accordo per valutare la situazione del momento».