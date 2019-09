Napoli, Ancelotti scuote la testa: «Una prestazione insufficiente»

Napoli, Ancelotti scuote la testa dopo la sconfitta con la Juve: «Una prestazione insufficiente, al di là del risultato»

Non è il risultato a preoccupare Ancelotti, tutt’al più un po’ amareggiato per quella beffarda autorete che ha consegnato la vittoria alla Juve sul Napoli per 4-3. A deludere il tecnico dei partenopei è stata la prestazione dei suoi, a lungo in balìa dei bianconeri. «E infatti il test non è stato positivo, a prescindere dal risultato. Siamo stati bravi a rientrare in partita, ma nella prima ora abbiamo fatto molto male. Sono deluso, ma lo sarei stato allo stesso modo in caso di pareggio: abbiamo perso un’occasione, la prestazione non è stata sufficiente».

Nel mirino, in particolare, una fase difensiva ancora deludente, come a Firenze all’esordio. «Ma non è un paradosso aver subito sette reti in due partite dopo aver aggiunto Manolas in estate al fianco di Koulibaly: la fase difensiva è legata ad un problema collettivo, non alle qualità individuali. Kalidou? Non ha bisogno di essere consolato, ha soltanto bisogno di lavorare durante la pausa in cui non sarà impegnato con la Nazionale per ritrovare la condizione migliore».