Napoli, ancora Mario Rui: «Champions? Noi nel gruppo della passione»

Mario Rui, terzino del Napoli, ha parlato dopo i sorteggi dei gironi di Champions League di ieri: le dichiarazioni

Mario Rui, difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss dei sorteggi Champions.

LE PAROLE – «Ne abbiamo parlato tra di noi in spogliatoio, è uno dei gruppi migliori, ci sono quattro squadre forti e si giocherà in quattro stadi incredibili. E’ il gruppo della passione, sarà bello giocare in questi stadi».