Napoli-Arsenal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Napoli-Arsenal, ritorno quarti di finale Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino

Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto ad ospitare l’Arsenal di mister Emery in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 18 aprile 2019 alle ore 21 presso lo stadio San Paolo di Napoli.

Un match molto importante per la squadra di Carlo Ancelotti, che si trova ad affrontare una formazione di livello come i Gunners di Unai Emery, con l’intento di ribaltare il risultato dell’andata che ha visto l’Arsenal uscire vincente con il risultato di 2-0.

Napoli-Arsenal: diretta live

Diretta live dalle ore 21

Napoli-Arsenal: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Napoli-Arsenal: probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Maksimovic, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz; Insigne, Milik. Allenatore: Carlo Ancelotti

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Torreira, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. Allenatore: Unai Emery

ARBITRO: Ovidiu Hategan (Romania)

Napoli-Arsenal: i precedenti del match

Sono solo tre i precedenti tra Arsenal e Napoli in competizioni UEFA. I primi due incontri risalgono alla fase a gironi della Champions League 2013/14: vittoria per l’Arsenal 2-0 all’Emirates, prima di perdere con lo stesso punteggio allo Stadio San Paolo. L’ultima partita tra le due compagini, invece, si riferisce al match di andata dei quarti di finale di Europa League della stagione in corso.

Napoli-Arsenal: l’arbitro del match

Sarà il signor Ovidiu Hategan ad arbitrare il match tra Napoli ed Arsenal, in occasione della gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 18 aprile 2019 alle ore 21 presso lo stadio San Paolo di Napoli. I connazionali Octavian Sovre e Sebastian Gheorghe saranno i gaurdalinee, mentre Radu Ghinguleac sarà il IV uomo. Come addizionali, invece, ci saranno Radu Petrescu e Sebastian Coltescu.

Napoli-Arsenal Streaming: dove vederla in tv

Napoli-Arsenal sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box in HD) e Sky Sport (canale 252 satellitare in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.