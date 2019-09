Napoli, Basile: «Il San Paolo ora è al livello degli impianti internazionali»

Il Commissario Basile sottolinea i miglioramenti apportati all’impianto del Napoli, il San Paolo, dopo i lavori per l’Universiade

Il Commissario Basile mette in risalto l’ottimo lavoro compiuto con il rinnovamento dello stadio San Paolo di Napoli.

«Anche per il rinnovamento degli spogliatoi abbiamo rispettato gli impegni e le scadenze assunte sin dal primo momento. Le immagini dello stato di degrado in cui versava l’impianto prima dell’Universiade non lasciano spazio a dubbi: grazie all’Universiade, abbiamo restituito alla città e ai napoletani uno stadio completamente rinnovato che non ha nulla da invidiare ad altri impianti di livello internazionale».