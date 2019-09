Napoli Brescia, Balotelli in campo con la figlia in braccio – FOTO

Mario Balotelli: attaccante del Brescia e… papà di Pia. La punta delle Rondinelle ha fatto il suo ingresso al San Paolo così – FOTO

Bellissima immagine, quella di Mario Balotelli al suo ingresso in campo al San Paolo in occasione di Napoli-Brescia. L’attaccante non poteva esimersi dai propri “doveri di papà”.

Per questo il bomber è entrato sul rettangolo verde con la figlia Pia in braccio, nata dalla relazione con Raffaella Fico.