Napoli Brescia, Ghoulam: «Cagliari? Dispiace. Difficile giocare alle 12:30»

Faouzi Ghoulam, terzino di Ancelotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre-partita dell’anticipo tra Napoli e Brescia

Faouzi Ghoulam, laterale difensivo algerino in forza al Napoli, ha commentato il ko contro il Cagliari a pochi minuti dall’avvio del match contro il Brescia. Ecco le sue parole ai microfoni di Dazn.

«Abbiamo fatto una buona partita col Cagliari, ma il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Ci è dispiaciuto, ma oggi c’è un’altra partita da giocare con grande intensità. Non sarà facile giocare a quest’ora, ma daremo tutto per vincere».