Napoli Brescia, solo il Var nega la prima gioia in Serie A a Tonali

Napoli Brescia, Tonali accorcia le distanze ma il Var annulla. L’appuntamento col primo gol in Serie A è rimandato

Aveva riaperto la gara tra Napoli e Brescia con un bolide di destro, Sandro Tonali, ma il suo urlo gli è stato soffocato in gola dall’arbitro. L’esecuzione avrebbe strappato applausi non indifferente ma a fine gare non apparirà nel tabellino.

Manganiello ha optato per l’annullamento del gol, dopo un consulto al Var, a causa di un fallo commesso poco prima da Donnarumma ai danni di Maskimovic. Per il giovane centrocampista italiano l’appuntamento con la prima rete in Serie A è rimandato.