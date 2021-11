Napoli, buone notizie per Spalletti: due recuperi verso l’Inter

Arrivano buone notizie in casa Napoli. Luciano Spalletti potrebbe riavere a disposizione due calciatori per il match con l’Inter

Come riporta il Corriere dello Sport, in casa Napoli c’è un cauto ottimismo per la partita contro l’Inter, primo appuntamento al termine della sosta per le Nazionali.

Manolas e Malcuit, nonostante abbiano svolto una seduta di lavoro personalizzata anche oggi, infatti, potrebbero tornare a disposizione per il match con i nerazzurri.