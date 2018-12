Il Napoli vola a Cagliari: riuscirà ad espugnare il fortino sardo?

Il Napoli a Cagliari è chiamato a riscattare la sconfitta contro il Liverpool e a interrompere l’imbattibilità interna dei sardi

Finora è l’unica squadra ad aver dimostrato di riuscire, seppur limitatamente, il passo della Juventus ammazza-campionato. Il Napoli, però, questo weekend è chiamato a riscattare l’eliminazione dalla Champions con una vittoria su un campo molto insidioso, quello del Cagliari.

Il Sardegna Arena è un fortino per i rossoblù, che nell’ultimo confronto casalingo sono riusciti nell’impresa di rimontare in 9 contro 11 la Roma di Di Francesco, aprendo ufficialmente la crisi giallorossa già largamente annunciata da qualche settimana.

L’imbattibilità interna dei sardi sembra tuttavia destinata a crollare questa domenica, almeno stando alle quote che favoriscono nettamente gli uomini di Ancelotti a fronte di un organico nettamente superiore, senza considerare la duplice squalifica scattata per i due espulsi della gara contro la Roma. Il Cagliari riuscirà a ripetere l’impresa anche con gli azzurri? Oppure sarà il Napoli a prevalere e a continuare la sua rincorsa alla capolista? Per scoprirlo, basterà attendere un paio di giorni: domenica 16 dicembre, alle 18:00, sapremo la verità.