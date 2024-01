Napoli scatenato sul mercato: dopo Dendonker ecco un difensore

Il Napoli è al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa di Walter Mazzarri: dopo Dendonker gli azzurri vogliono un difensore

Uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli è quello del difensore belga Arthur Theate, ex giocatore del Bologna e attualmente in forza al Rennes. Il centrale ha una valutazione prossima ai 20 milioni di euro e ha già fatto trapelare il suo gradimento per il trasferimento in maglia azzurra. La palla adesso è nelle mani di De Laurentiis, che deve ancora formulare un’offerta ufficiale al Rennes.

La società francese ha manifestato la disponibilità a soddisfare le richieste del giocatore, ma ha anche chiarito che Theate potrà essere ceduto solo a titolo definitivo, escludendo altre formule di trasferimento. Sullo sfondo c’è un altro nome che potrebbe suscitare l’interesse del Napoli: Oumar Solet, centrale francese in forza al Salisburgo. Il classe 2000, però, non sembra convincere del tutto il Napoli a causa dei suoi numerosi infortuni. Lo scrive Tuttosport.