Napoli, Callejon sulla riunione: «Era importante guardarci in faccia»

Napoli, Callejon spiega la riunione post Arsenal: «Era importante guardarci in faccia. Avevamo bisogno di dirci quello che pensavamo»

I giocatori del Napoli si sono riuniti prima della partita contro il Chievo, in quello che è già stato definito come il “Patto di Verona”. La squadra ha bisogno di ritrovare la sua compattezza. Callejon, ai microfoni di Sky, svela i retroscena: «Era importante guardarci in faccia dopo quello che è accaduto, sappiamo che non abbiamo fatto bene giovedì e avevamo bisogno di riunirci e dire quello che pensavamo».

L’esterno spagnolo carica la squadra in vista del ritorno con l’Arsenal: «Siamo contenti di aver avuto questa riunione e quindi andiamo avanti. È importante la gara di oggi, per il futuro. Dobbiamo affrontare questa partita e poi penseremo all’Arsenal».