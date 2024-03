Napoli, prosegue la protesta dopo il caso Acerbi: Lega boicottata!

Il Napoli ha preso una posizione netta dopo l’assoluzione di Acerbi: la decisione della società di boicottare la Lega

Il Napoli prosegue sulla sua strada dopo l’assoluzione di Acerbi dopo la vicenda che lo aveva visto protagonista con Juan Jesus. Dopo la decisione del giudice sportivo sono arrivati i comunicati della società e del calciatore, molto duri nei confronti sia del giudice sportivo che della Lega. In particolare il club ha comunicato che non aderirà più alle campagne contro il razzismo, definendole di facciata.

Detto fatto: nel prossimo turno contro l’Atalanta – come riportato dal Corriere dello Sport – la squadra azzurra non indosserà la patch della campagna di sensibilità della Serie A «Keep Racism Out». Come spiegato dal Chief Revenue Officer, Tommaso Bianchini, la società proseguirà per conto proprio per sensibilizzare sull’argomento.